Van Gaal fordert: Frenkie de Jong sollte Busquets' Platz einnehmen

Der FC Barcelona ist schon länger auf der Jagd nach einem Nachfolger für Sergio Busquets (34). Wenn es nach Louis van Gaal (71) ginge, könnten die Katalanen ihre Suche abbrechen. Schließlich haben sie bereits einen geeigneten Kandidaten in ihren eigenen Reihen.

Der Bondscoach spricht natürlich von Frenkie de Jong (25). Der Niederländer, der von Van Gaal gerade erst für den WM-Kader in Katar nominiert wurde, hatte zu Saisonbeginn einen schweren Stand in Barcelona, weil er sich gegen einen Wechsel zu Manchester United gestemmt hatte. Im Laufe der Saison spielte er sich jedoch in der Startformation fest.

Momentan zieht De Jong als Achter noch gemeinsam mit Sechser Busquets die Fäden im Barça-Mittelfeld. Sollte der viel geschätzte Teamkollege seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern, könnte der einstige Verkaufskandidat zum alleinigen Herrscher im defensiven Zentrum aufsteigen.

Für Louis van Gaal steht De Jong in der Rangfolge aktuell noch hinter Busquets. "Aber jetzt, wo er geht, kann Frenkie seinen Platz einnehmen, da es seine beste Position ist. Jedes Mal, wenn er dort gespielt hat, war er der Beste auf dem Platz", erklärte der frühere Barça-Trainer der niederländischen Rundfunkanstalt NOS.

Inwiefern sich diese Wunschvorstellung mit den Plänen des FC Barcelona decken, ist derweil nicht bekannt. Der wirtschaftlich angeschlagene Verein könnte auf diesem Wege zumindest Geld einsparen, das an anderer Stelle sinnvoller investiert wäre.