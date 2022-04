Frenkie de Jong verkaufen? Das sagt Ex-Barça-Coach Koeman

Frenkie de Jong (24, Vertrag bis 2026) ist derzeit häufig Thema in der Transfer-Gerüchteküche. Mal heißt es, Barça wolle mit einem Verkauf des Mittelfeldspielers seine Finanzen aufpolieren - angeblich zeigt Manchester United Interesse. Dann wird de Jong nachgesagt, dass er bei den Katalanen nicht mehr restlos zufrieden sei.

Koeman sicher: Barça will de Jong nicht verkaufen!

Geht es nach Ronald Koeman, wäre Barça gut beraten, keinen Gedanken an einen Verkauf seines Landsmanns zu verschwenden. "Frenkie ist ein großartiger Mittelfeldspieler. Sicherlich gab es Spiele, in denen er nicht auf seinem Niveau war. Aber ich zweifle nicht an ihm", sagte der ehemalige Barça-Coach.