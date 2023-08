Frenkie de Jong: "Vielleicht dachte Barça, es sei gut, mich zu verkaufen"

Es war schlicht der finanziellen Notlage geschuldet, dass Frenkie de Jong eigentlich ständig mit einem Barça-Abgang in Verbindung gebracht wurde. Zumindest aus Sicht des Mittelfeldspielers, der immer reifer wird und mittlerweile zu den Führungsspielern zählt.

Seit vier Jahren spielt de Jong mittlerweile für Barça, das seinerzeit fast 90 Millionen Euro in den Transfer investierte. Der niederländische Nationalspieler ist mittlerweile unverzichtbar geworden und gehört seit dieser Saison zu den Kapitänen. Wechselgedanken hatte er ohnehin nie.

"Finanziell geht es Barça nicht so gut", weiß de Jong im Gespräch mit der katalanischen Tageszeitung El Periodico. "Und sie könnten eine Menge Geld für mich bekommen. Vielleicht dachte der Verein, es sei gut, mich zu verkaufen, aber ich wollte nicht gehen. Das war für mich immer klar."

Frenkie de Jong mit ultimativem Barça-Treueschwur

"Es ist der Verein meiner Träume und ich möchte mein ganzes Leben hier bleiben", legt de Jong den ultimativen Treueschwur ab. "Ich wollte nicht plötzlich gehen." Dass er Barça tief verbunden ist, stellte de Jong bereits 2020 unter Beweis, als er inmitten der Corona-Pandemie sein Gehalt drastisch reduzierte.

De Jong geht aber auch kritisch mit seiner Zeit in Barcelona um und weiß, dass er vor allem in seiner Anfangszeit viel von dem hat vermissen lassen, was er jetzt auf den Platz bringt.

"Es gibt viele Dinge, die ich bisher hätte besser machen können. In den ersten Jahren hätte ich viel wichtiger für Barça sein können. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte, aber vielleicht hätte ich mehr Einfluss haben können."

Verwendete Quellen

El Periodico