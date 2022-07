FC Barcelona Frenkie de Jong will Barça weiterhin nicht verlassen – Verhandlungen stocken

Der FC Barcelona und Manchester United haben in Sachen Frenkie de Jong offenbar noch viel zu tun. Fürs Erste sollen die Transferverhandlungen ins Stocken geraten sein.

Weiter heißt es, dass de Jong keine Gehaltskürzung akzeptieren würde und auch keine Gespräche bezüglich dessen führen möchte. Manchester United, das den Niederländer unbedingt unter Vertrag nehmen möchte, ist ebenfalls darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Frenkie de Jong: Dieses Gehalt bietet Manchester United

Laut der spanischen Sportzeitung AS ist United bereit, de Jong ein Gehalt von 16 Millionen Euro zu zahlen. Das entspricht aber gerade mal einem Bruchteil von dem, was der 25-Jährige künftig in Barcelona verdienen kann.