FC Barcelona : Frische Scheich-Kohle! Philippe Coutinho wird bei Newcastle United gehandelt

Und weil sich Barça in der schwersten Finanzkrise der Vereinsgeschichte befindet, sind die Blaugrana offen für einen Transfer im Winter. Was Joan Laporta und Co. schon jetzt wissen: Geld spielt für Newcastle in Zukunft keine Rolle mehr. Entsprechend geht es auch in mögliche Sondierungen.