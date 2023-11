Barça winkt Millionen-Ablöse für aussortierten Sergino Dest

Sergino Dest kam im Sommer 2020 von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona und sollte im Idealfall die Dauer-Baustelle auf der Rechtsverteidiger-Position der Katalanen schließen. Daraus wurde allerdings nichts: Während der US-Amerikaner unter Ronald Koeman (60) noch weitgehend gesetzt war, entpuppte sich Xavi Hernandez (43) nicht gerade als Fan des 23-Jährigen.

Leihe zu Milan floppt

Eine Leihe zum AC Mailand in der Saison 2022/23 sollte den in den Niederlanden geborenen Rechtsverteidiger wieder in Schwung bringen. Doch auch unter Stefano Pioli (58) war Dest komplett außen vor und bestritt für die Rossoneri nur acht Serie-A-Einsätze.

Xavi auch im zweiten Anlauf nicht überzeugt

In diesem Sommer bekam Dest jedoch etwas überraschend trotzdem eine neue Chance sich unter Xavi zu beweisen, konnte den ehemaligen Mittelfeldstar aber erneut nicht von seinen Qualitäten überzeugen. Es folgte eine erneute Leihe, diesmal zu PSV Eindhoven, zurück in sein Geburtsland.