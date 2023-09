Für Barça-Traum: Joao Felix verzichtet auf viele Millionen

Joao Felix gab am Wochenende sein Barça-Debüt - Foto: / Getty Images

Trotz der finanziellen Krise, in der sich Barça befindet, konnte der Transfer von Joao Felix realisiert werden. Das bedingte unter anderem einen satten Gehaltsverzicht der Spielerseite.

Beim Auswärtsspiel gegen Osasuna (2:1) gab Joao Felix sein Debüt für den FC Barcelona. Zehn Minuten vor Schluss war der Neuzugang für Oriol Romeu eingewechselt worden. Dass es überhaupt dazu kommen konnte, lag an Felix' finanziellen Zugeständnissen.

Barça spart bei Joao Felix Millionen an Gehalt

Nach Angaben der Mundo Deportivo verzichtet der 23-Jährige für seinen Traum, einmal in seinem Leben für Barça spielen zu dürfen, auf die Hälfte seines Gehalts. In seinem mit Atletico Madrid abgeschlossenen Vertrag ist die Garantie auf ein jährliches Einkommen in Höhe von 15 Millionen Euro vermerkt.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich konnte noch nicht trainieren, aber ich habe es geschafft. Wenn man sich das Training ansieht, erkennt man bereits die Dimension der Mannschaft, des Vereins und meiner Teamkollegen", schwärmte Felix im Rahmen seiner Vorstellung.

Joao Felix verlängerte vor Barça-Wechsel

Felix trägt also den Löwenanteil daran, dass der Transfer zu Barça überhaupt über die Bühne gebracht werden konnte. Vor seinem Wechsel verlängerte er seinen Vertrag bei Atletico vorzeitig bis 2029. Eine Kaufoption konnte Barça nicht vereinbaren.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo