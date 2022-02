FC Barcelona : Für Barça-Verlängerung: Lionel Messi forderte Transfer von Sadio Mane

Sadio Mane holt Afrika-Cup - Vertrag läuft 2023 aus

Mane hat sich in den letzten Jahren zu den besten Flügelspielern der Welt aufgeschwungen. Obwohl er in dieser Saison nicht ganz an seine Zahlen aus der Vergangenheit anknüpfen kann, gehört der 29-Jährige an der Anfield Road zur Stammbesetzung. Außerdem war er Leistungsträger beim Afrika-Cup, den er mit seinem Heimatland Senegal vor wenigen Tagen gewann.

Ob Barça im Sommer einen neuen Anlauf unternehmen könnte, bleibt offen. Manes Vertrag ist nur noch bis 2023 ausgelegt und Liverpool hat kürzlich für bis zu 60 Millionen Euro Luis Diaz unter Vertrag genommen. Man müsse "bereit sein für alle möglichen Szenarien", sagte Jürgen Klopp, als er auf die Vertragssituationen angesprochen wird. Der Kontrakt von Mohamed Salah läuft ebenfalls 2023 aus.