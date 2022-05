Primera Division Für immer Barça! Ronald Araujo gibt Treueschwur ab

Ronald Araujo hatten sich für diesen Sommer wesentlich lukrativere Wechselangebote in der Premier League geboten. Der Innenverteidiger verlängerte jedoch seinen Vertrag beim FC Barcelona langfristig bis 2026.

Er fühle sich einfach nur "glücklich" in Barcelona, sagt Araujo im Gespräch bei Tot Costa des Catalunya Radio. "Ich will versuchen, meine ganze Karriere hier in Barcelona zu verbringen. Ich denke nur an Barça." Araujo spielt seit vier Jahren für die Blaugrana und hat sich über die zweite Mannschaft bei den Profis festgespielt.

Obwohl zwischendurch von außen Druck ausgeübt worden war, blieben Araujo und dessen Management stets besonnen. Ende April erfolgte nach längeren Verhandlungsrunden die Unterschrift unter einem langfristigen Arbeitspapier, woran der 23-Jährige nie Zweifel hatte.