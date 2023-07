Barça-Juwel Pablo Torre vor Wechsel innerhalb Spaniens

Er kam mit großen Vorschusslorbeeren in der vergangenen Saison vom spanischen Drittligisten Racing Santander, konnte sich allerdings bislang nicht im glamourösen Mittelfeld des FC Barcelona etablieren: Pablo Torre. Nun steht der Youngster vor einer Leihe innerhalb der spanischen Liga.

Der Schritt aus der Drittklassigkeit direkt in die europäische Fußballelite hat ihm nicht die Einsätze beschert, die er als junger Spieler braucht, um sich weiterzuentwickeln. Auch wenn der 20-Jährige oft im Spieltagskader der Katalanen dabei war und immer dann, wenn er spielen durfte, gute Ansätze zeigte, kam er schlussendlich in der abgelaufenen Saison nur auf acht La-Liga-Einsätze, davon gerade mal einer in der Startformation.

Laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo könnte es in Kürze zu einem Wechsel kommen. Der Mittelfeldspieler wolle in den nächsten Tagen eine Entscheidung über seinen zukünftigen Verein treffen.