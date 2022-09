RÃ¼ckkehr? BarÃ§a fÃ¼hrt wichtiges GesprÃ¤ch mit Lionel Messi

FC Barcelona Rückkehr? Barça führt wichtiges Gespräch mit Lionel Messi

Der FC Barcelona wünscht sich eine Rückkehr von Lionel Messi. Die scheint nicht gerade unrealistisch. Zwischen dem Superstar und Joan Laporta ist es zu einem vielversprechenden Austausch gekommen.

Die Rede ist natürlich vom tränenreichen Abschied, den weder Barça noch Messi jemals haben wollten. Der 35-Jährige wechselte daraufhin zu Paris Saint-Germain, wo sein Vertrag allerdings nur bis 2023 gültig ist, so dass Barça im kommenden Sommer eine ablösefreie Reunion realisieren könnte.

Wie der Journalist Sergio Gonzalez berichtet, haben sich Messi und Joan Laporta wieder angenähert. Während eines Telefonats soll sich der Vereinspräsident zuallererst beim Superstar entschuldigt haben für das, was im vorigen Sommer geschehen war.

Der FC Barcelona leitet langsam erste Schritte ein, um Lionel Messi ab der kommenden Saison wieder an alte Wirkungsstätte spielen zu lassen.

Laporta soll Messi einige Dinge erklärt haben, wieso es vor etwas mehr als einem Jahr zur Trennung gekommen war. Messi wiederum soll dem Manager mitgeteilt haben, dass er sich zunächst auf die Teilnahme an der bevorstehenden Weltmeisterschaft mit der argentinischen Nationalmannschaft konzentrieren möchte.

Und jetzt kommt das Wichtigste: Messi meinte angeblich, dass für die Zeit danach alle Türen offen seien. Es scheint also so, als ob sich La Pulga und Laporta, deren Verhältnis als unterkühlt galt, während des Gesprächs in sehr großen Schritten aufeinander zubewegt haben. Laporta hatte seinerseits bereits mehrfach öffentlich betont, dass er Messi nach Barcelona zurückholen möchte.

Im Juli sagte Laporta bei ESPN: "Ich hoffe, dass das Kapitel Messi noch nicht abgeschlossen ist. Ich denke, es liegt in unserer Verantwortung zu versuchen, einen Moment zu finden, um dieses Kapitel, das immer noch offen ist und sich nicht geschlossen hat, wieder in Ordnung zu bringen, damit es sich so entwickelt, wie es hätte sein sollen, und dass es ein schöneres Ende hat."

Verwendete Quellen: Sergio Gonzalez