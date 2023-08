Gerard Pique holt kongenialen Abwehr-Partner zum FC Andorra

Puyol hatte in der Saison 2014/15 eine kurze Erfahrung in einer ähnlichen Funktion beim FC Barcelona gemacht, trat aber im Januar 2015 zurück, nachdem Andoni Zubizarreta (61), sein damaliger Vorgesetzter, entlassen worden war.

Pique und Puyol abseits des Platzes wieder vereint

Gerard Pique, der Hauptaktionär des FC Andorra und Präsident des Sport-Unternehmens Kosmos, dürfte bei der Verpflichtung eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Der 36-Jährige hat im Jahr 2018 noch während seiner aktiven Karriere den FC Andorra gekauft und den Verein seitdem von der vierten in die zweite spanische Liga geführt. In der vergangenen Saison besuchte Puyol, der ein guter Freund von Pique ist und seit über einem Jahr in Andorra lebt, mehrere Spiele des FC Andorra.

Beim FC Barcelona bildeten sie über mehrere Jahre ein Duo in der Innenverteidigung und gewann unzählige Titel, unter anderem das Triple in der Saison 2008/09. Auch bei Spaniens Weltmeistertitel 2010 in Südafrika waren die beiden in der Abwehrzentrale gesetzt.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com