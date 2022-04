Gabriel Magalhaes gibt Barça öffentlich einen Korb

Gabriel Magalhaes (24) hat kein Interesse daran, ab der kommenden Saison für den FC Barcelona zu spielen. "Es ist eine echte Herausforderung hier und ich fühle mich jeden Tag wohler. Ich fühle mich bei Arsenal zu Hause. Es ist eine großartige Mannschaft und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Ich bin sehr glücklich hier", wird Gabriel vom Evening Standard zitiert.

Gabriel war vor zwei Jahren für 26 Millionen Euro Ablöse zum FC Arsenal gewechselt und will mit den Gunners in dieser Saison unbedingt in die Champions League einziehen. Der brasilianische Innenverteidiger ist in London fester Bestandteil der Startelf und sticht außerdem als Leistungsträger hervor.