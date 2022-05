Barça-Juwel Gavi: Präsident rechnet mit Verlängerung in den nächsten Wochen

Der FC Barelona will auf dem Transfermarkt abermals kräftig zuschlagen, um das Niveau im Team noch einmal anzuheben. Demgegenüber stehen Vertragsgespräche mit einzelnen Leistungsträgern. Gavi gilt beispielsweise als Mann der Zukunft und soll laut dem Vereinspräsidenten zeitnah verlängern.

Joan Laporta bestätigte gegenüber der Mundo Deportiva die aufgenommenen Verhandlungen mit Mittelfeld-Ass Gavi und wagte in diesem Zusammenhang eine vorsichtige Prognose. "Wir hoffen, bald gute Nachrichten verkünden zu können."

Barça tritt in Spielerfragen derweil wieder selbstbewusster auf, weil mit der Machtübernahme von Xavi Hernandez im November des letzten Jahres der sportliche Erfolg zurückkehrte. Obwohl es in dieser Saison noch zu keinem Titel reichte, präsentieren sich die Katalanen wieder als Spitzenteam, mit dem in der nächsten Spielzeit zu rechnen sein wird.