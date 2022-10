Gavi: "Ich werde Ronald Koeman immer dankbar sein"

Ehemalige Spieler des FC Barcelona hatten es sich in der Vergangenheit nicht nehmen lassen, gegen Ronald Koeman zu schießen. Gavi setzt sich für den Niederländer ein.

Ronald Koeman ist seit seinem Trainer-Aus beim FC Barcelona im Oktober vergangenen Jahres nicht gerade gut weggekommen. Gavi lässt – nicht wie ein paar andere Spieler – nichts auf seinen ehemaligen Coach kommen.

"Koeman hat mir die Chance gegeben, und ich werde ihm immer dankbar sein für das, was er mir beigebracht hat", sagt Gavi im Gespräch mit dem Fußballmagazin France Football. Kurz nach seinem 17. Geburtstag hatte Koeman Gavi erst zu seinem Debüt in LaLiga und anschließend in der Champions League verholfen.

Aufgrund der fehlenden sportlichen Erfolgserlebnisse war Koeman vor einem Jahr entlassen worden. Seitdem haben einige seiner ehemaligen Spielern in verschiedenen Interviews immer wieder gegen ihn geschossen. In der Vergangenheit waren das unter anderem Miralem Pjanic und Luis Suarez.