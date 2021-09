FC Barcelona : Gavi im Spanien-Kader: Dieser Rekord winkt dem Barça-Youngster

Gavi steht erstmals im Kader der spanischen Nationalmannschaft. Der Verband gab am Donnerstag das 23-köpfige Aufgebot für das Halbfinalspiel in der Nations League gegen Italien bekannt. Die Partie ist für den 6. Oktober angesetzt und wird in Mailand ausgetragen.

Ob Gavi auch zum Einsatz kommen wird, entscheidet natürlich allein Trainer Luis Enrique. Sollte der 17-Jährige aufs Feld geschickt werden, würde er einen neuen Rekord aufstellen. Gavi wäre dann der jüngste spanische Nationalspieler aller Zeiten.