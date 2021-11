FC Barcelona : Gavi lässt Luis Enrique schwärmen – Barça-Juwel bald mit Milliarden-Klausel?

Die spanische Nationalmannschaft hat sich am Sonntag durch einen 1:0-Erfolg über Schweden das direkte Ticket für die WM 2022 gesichert. Mittendrin: Teenager Gavi, der von Luis Enrique erneut in die Startelf beordert wurde. Nach der Partie schwärmte der Nationaltrainer von seinem Shootingstar.

"Wenn ein Trainer sich entscheidet, in diesem Fall ich, einen 17-Jährigen mit wenig Erfahrung zu nominieren, dann nur, weil er weiß, was für ein großartiger Spieler er werden kann", erklärte Enrique nach dem knappen Erfolg gegen Zlatan Ibrahimovic und Co.

Vor dem Einsatz von Gavi habe man sich gefragt, ob der junge Spieler bereit sei, vor 50.000 Leuten zu spielen, denn dies habe Gavi noch nicht häufig gemacht. Manchmal könne der Support der Fans dazu führen, dass junge Spieler übermotiviert zur Sache gehen würden, so der Nationalcoach.