Barça-Star Gavi mit erster Botschaft nach Kreuzbandriss

Obwohl Gavi als Spieler bekannt ist, der sich ohne Rücksicht auf Verluste in die Zweikämpfe stürzt, blieb er bis dato in seinen ersten Profijahren von Verletzungen weitgehend verschont. Der Kreuzbandriss ist der erste schwere Rückschlag in der jungen Karriere des Spaniers, der bereits kurz nach der Hiobsbotschaft ein Video auf seinem Instagram-Kanal teilte.

Bisher war Gavi stets ein Dauerbrenner, seitdem er sich zu Beginn der Saison 2021/2022 in Windeseile mit gerade mal 17 Jahren in die Startelf des FC Barcelona gespielt hat. Jetzt kam der erste Rückschlag für den hoch veranlagten Mittelfeldspieler.

Gavi sendet erste Botschaft

Gavi sendete bereits eine Botschaft in den sozialen Medien nach diesem schweren Rückschlag. Der Mittelfeldspieler hat ein Video, welches auf dem Instagram-Kanal der LaLiga gepostet wurde, in dem seine besten Spielszenen in dieser Saison zu sehen sind, in seiner Story hochgeladen. Das Video begleitete der Youngster mit zwei Herzen, einem blauen und einem roten, den charakteristischen Barça-Farben.

