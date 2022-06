FC Barcelona Gavi-Poker: Freie Bahn für Barça – FC Liverpool steigt aus

Der FC Liverpool ist angeblich aus dem Poker um Gavi ausgestiegen. Die Reds haben laut Sport inzwischen eingesehen, dass sie keine Chance haben. Der FC Barcelona soll Gavi und seinem Management ein formelles Vertragsangebot vorgelegt haben.

Im Rahmen dessen werde damit gerechnet, dass die zuletzt zähen Verhandlungen in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Liverpool wäre bereit gewesen, die in Gavis bis 2023 datiertem Vertrag implementierte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro zu aktivieren.

Gavi gehört zu den größten Juwelen des FC Barcelona. Im Spiel in der Nations League gegen Tschechien (2:2) erzielte Gavi einen Treffer und avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der spanischen Nationalmannschaft aller Zeiten.