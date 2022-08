Gerüchte um Bernardo Silva Warum Supertalent Gavi sauer auf Barça ist

Die Verantwortlichen des FC Barcelona, egal in welchem Rang sie auch stehen, geizen nicht mit Komplimenten, die regelmäßig an Gavi adressiert werden. Dass dennoch Gerüchte über ein Interesse an Bernardo Silva auftauchen, schmeckt ihm nicht besonders.