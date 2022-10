Gehaltsforderung von Jorginho – kann Barça da mithalten?

Vor einer Woche war es zum Austausch zwischen dem FC Barcelona und dem Berater von Jorginho gekommen. Nun gelangt an die Öffentlichkeit, was er für eine Verlängerung beim FC Chelsea fordern soll.

Santos hatte kurz nachdem er in Barcelona entdeckt worden war, gleich mal angeschoben, dass es die Priorität von Jorginho sei, mit Chelsea über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln. Dort spielt er bereits seit 2018.

Joao Santos, Jorginhos Berater, war vor einer Woche in Barcelona gesichtet worden. Dort ist es wahrscheinlich zu Verhandlungen mit dem FC Barcelona gekommen, der sehr großes Interesse an Jorginho signalisiert. Der 30-Jährige ist kommenden Sommer ablösefrei und deshalb eine spannende Option.

Nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel hin zu Graham Potter erweckt es zudem nicht den Anschein, als würde das etwas an Jorginhos Standing geändert haben. Beim jüngsten 2:0 in der Champions League gegen den AC Mailand erzielte Jorginho nicht nur ein Tor, sondern führte seine Mannschaft obendrein als Kapitän an.

