FC Barcelona : Gehaltspoker: So weit liegen Barça und Franck Kessie auseinander

Der AC Mailand weiß, dass der FC Barcelona im Tauziehen um Franck Kessie der ärgste Konkurrent ist. In den nächsten Tagen wollen sich die Katalanen erneut mit Kessies Interessenvertretern treffen, um die letzten Ungereimtheiten aus dem Weg zu schaffen.

Vor einer Woche war berichtet worden, dass der FC Barcelona dicht vor der Einigung mit Franck Kessie stehe. Ganz so weit sind die Verhandlungen noch nicht gediehen, könnten aber demnächst erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Entourage des Mittelfeldspielers wird nach Informationen der Gazzetta dello Sport in den nächsten Tagen erneut mit einer Delegation der Blaugrana zusammenkommen und über eine mögliche gemeinsame Zukunft beraten.

Grundsätzlich soll der Austausch zwischen den involvierten Parteien positiv verlaufen, zu klären gilt es noch das zukünftige Salär. Barça soll Kessie 6,5 Millionen Euro Jahresnetto angeboten haben, der Ivorer ruft jedoch acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf. Womöglich trifft man sich am Ende in der Mitte.

