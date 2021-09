FC Barcelona : Gehaltssprung: So viel verdient Emerson nach seinem Wechsel von Barça zu den Spurs

Die Spurs machten am Dienstagabend die Verpflichtung des Brasilianers offiziell. 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni fließen dem Vernehmen nach in Richtung Katalonien. Betis Sevilla stehen wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung 20 Prozent der Ablöse zu.

Emerson soll sich zunächst gegen einen Abschied aus Barcelona gesträubt haben, Spurs-Sportdirektor Fabio Paratici machte aber offenbar seine Hausaufgaben und überzeugte den Außenverteidiger.