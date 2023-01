Gerüchte um Raphinha und Memphis: Das sagt Barça-Coach Xavi

Der FC Arsenal zeigt Medienberichten zufolge Interesse an Raphinha. Barça-Trainer Xavi Hernandez (42) will den brasilianischen Flügelstürmer aber nicht abgeben. Memphis Depay hingegen könnte die Freigabe erhalten.

Xavi ist mit seinem Kader zufrieden. "Ich bin begeistert von der Mannschaft. Ich möchte nicht, dass jemand geht", so der Welt- und Europameister. Neben Raphinha wird auch Ferran Torres mit Arsenal in Verbindung gebracht.

Memphis Depay ist in der Barça-Offensive nur das fünfte Rad am Wagen - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Memphis Depay könnte gehen

Xavi will zwar keinen Spieler in der Winter-Transferperiode abgeben, allerdings sei es "eine andere Sache, wenn ein Spieler um seine Freigabe bittet", so der 42-Jährige, der am vergangenen Wochenende den ersten Titel als Trainer des FC Barcelona (Supercopa de Espana) gewonnen hat.

Memphis Depay soll einen Winter-Wechsel zu Atletico Madrid anstreben, der niederländische Nationalspieler erhält kaum Spielzeit im Camp Nou. "Es ist keine einfache Situation für ihn", gibt Xavi zu. "Ich weiß nicht, ob er gehen will. Ich werde es mit ihm besprechen."

Verwendete Quellen: Mundo Deportivo