FC Barcelona : Geht da doch was? Mohamed Salah fühlt sich von Barça-Interesse geschmeichelt

Nachdem Xavi Hernandez beim FC Barcelona inthronisiert worden war, kamen mal wieder Gerüchte um ein Interesse an Mohamed Salah auf. Der Ägypter fühlt sich durchaus beseelt durch den zumindest medial kolportierten Flirt.

"Ich habe gelesen, was über Xavis Interesse an mir geschrieben wurde. Es freut mich, dass ein Team wie Barcelona an mir interessiert ist", sagt Salah zunächst gegenüber dem ägyptischen Fernsehsender MBC Masr, "aber ich fühle mich in Liverpool wohl und wir werden sehen, was in der Zukunft passiert."