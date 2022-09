FC Barcelona Sorgerechtsstreit mit Gerard Pique: Shakira lässt wohl pikante Liste erstellen

Im Sorgerechtsstreit zwischen dem Fußballer Gerard Pique (35) und der Sängerin Shakira (45) wird demnächst wohl die nächste Eskalationsstufe gezündet. Letztere will ihren zukünftigen Ex-Mann angeblich denunzieren, um ihre Siegchancen bei der anstehenden Scheidung zu verbessern.

In der TV-Show "El Programa de Verano" wurde darüber diskutiert, wie Shakira Pique im Kampf um das Sorgerecht zum Einlenken bewegen könnte. Sollte es beim dritten außergerichtlichen Treffen der beiden mittlerweile zerstrittenen Parteien zu keiner Einigung kommen, will die Kolumbianerin die offenbar harten Bandagen auspacken.

So hat sie ihren Anwalt damit beauftragt, alle Seitensprünge ihres Noch-Ehemannes aufzulisten. Auf diesem Wege soll bewiesen werden, dass Pique kein geeigneter Vormund für die gemeinsamen Söhne Milan (9) und Sasha (7) ist. Die Kinder können deshalb auch nicht bei ihrem Vater in Barcelona leben, so die vermeintliche Schlussfolgerung.