Gerard Pique: So heftig beleidigte er den Schiri in seinem letzten Spiel

Der FC Barcelona hat seinen Vorsprung in der Primera Division auf Real Madrid durch einen hart umkämpften Auswärtssieg in Pamplona auf fünf Punkte erweitert, aber Robert Lewandowski durch einen Platzverweis verloren. Auch Gerard Pique flog in seinem letzten Spiel mit Rot vom Platz.

Barça geriet am Dienstagabend beim heimstarken Tabellenfünften Osasuna nach einem Eckball früh in Rückstand. Dani Garcia traf für die Hausherren (6.). Der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen. Marcos Alonso wurde vor dem Treffer im Strafraum klar gefoult.

Schiri Jesús Gil Manzano und der VAR sahen aber keine Notwendigkeit, die Szene neu zu bewerten. Barça tobte aufgrund der Fehlentscheidung. Noch schlechter wurde die Laune der Katalanen, nachdem Robert Lewandowski nach einem Bodycheck zurecht mit einer gelb-roten Karte frühzeitig zum Duschen geschickt wurde (31.).

Gerard Pique rastet aus

Die Blaugrana waren fortan in Unterzahl und sahen in der Halbzeitpause eine weitere rote Karte. Gerard Pique, der sich am vergangenen Wochenende im Camp Nou von den Fans verabschiedet hatte und gegen Osasuna im letzten Spiel seiner Karriere auf der Bank saß, redete in der Pause heftig auf Gil Manzano ein. Der Schiri zückte Rot.

Der Unparteiische hielt im Spielberichtsbogen fest, welche Worte der Weltmeister von 2010 ihm an den Kopf geknallt hatte. "Hast du gesehen, was du nach der Ecke gepfiffen hast? Du bist der Schiedsrichter, der uns mit Abstand am meisten verarscht hat", soll Pique Gil Manzano zufolge gesagt haben.