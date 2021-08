FC Barcelona : Gerard Pique: "Ich bin so aufgeregt wie in meinem ersten Jahr"

Für den FC Barcelona gab es in der letzten Spielzeit nur wenig zu lachen. Der Pokalsieg konnte nur wenig über das schlechte Abschneiden in der Liga und in der Champions League hinwegtrösten. Innenverteidiger Pique gab sich nun beinahe schon euphorisch, als er über die neue Saison sprach.