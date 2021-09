Nach Pleite gegen Bayern : Gerard Pique kritisiert Pfiffe und lobt junge Garde um Gavi und Co.

Sergi Roberto ist wie Gerard Pique und Jordi Alba ein Stellvertreter von Mannschaftskapitän Sergio Busquets. Gegen die Bayern musste Roberto in der Fünferkette als Rechtsaußen agieren.

Gerard Pique lobt Gavi und Co.: "Die jungen Spieler sind die Zukunft des Vereins"

Gegen die Bayern wirkte Barça teilweise überfordert, die Blaugrana bekamen keinen Zugriff, Offensivaktionen waren Mangelware. Erst als in der zweiten Halbzeit Youngsters wie Linksverteidiger Alex Balde (17), Stürmer Yusuf Demir (18) und Mittelfeldakteur Gavi (17) sowie Routinier Philippe Coutinho eingewechselt wurden, kam Schwung rein.

Pique setzt auf die Eigengewächse: "Dieses Spiel hat gezeigt, dass Bayern überlegen ist, aber es sind sehr junge Spieler reingekommen, die die Zukunft dieses Vereins sein müssen. Wir sind Barça und ich bin mir sicher, dass wir am Ende konkurrieren werden."

Zwar gehöre man in der Champions League nicht in den Favoritenkreis, aber das Beispiel Chelsea habe in der vergangenen Saison gezeigt, dass auch nach Anfangsproblemen alles möglich sei.