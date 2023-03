Gerard Pique: Messi-Rückkehr zu Barça wäre für alle gigantisch

"Es wäre ein gigantisch, in jeder Hinsicht. Für Messi, für uns, für die Gefühle", sagte Gerard Pique im Gespräch mit dem Radiosender RAC1 (zitiert via Mundo Deportivo) auf ein mögliches Comeback Messis beim FC Barcelona angesprochen.

Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Ob es zur Vertragsverlängerung kommt? Ungewiss. Inter Miami und der saudiarabische Verein Al Hilal machen La Pulga ebenfalls schöne Augen.

"Wenn er weiter auf der großen Bühne spielen will, ist Barça vielleicht in seinen Plänen", glaubt Gerard Pique. "Sollte er nicht mehr auf dem höchsten Niveau spielen wollen, könnte er auch in die Major League Soccer gehen."