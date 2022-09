FC Barcelona Rücktritt zum Saisonende? So plant Barça-Altstar Gerard Pique

Gerard Pique hat beim FC Barcelona einen schweren Stand. Ein Rücktritt ist für die Vereinslegende aber kein Thema.

Gerard Pique ist offenbar fest entschlossen, sich beim FC Barcelona wieder in den Fokus zu spielen. Laut der Marca schließt der 35-Jährige einen Rücktritt nach dieser Saison aus. Piques Vertrag läuft noch bis 2024.

Vielmehr wolle Pique Trainer Xavi Hernandez beweisen, dass er für Barça noch immer wichtig sein kann. Pique reiht sich in der Innenverteidigung momentan hinter Ronald Araujo, Eric Garcia, Andreas Christensen und Jules Kounde ein.

Das schlägt sich freilich in den bisherigen Einsatzzeiten nieder. Pique stand in der Liga nur in einem einzigen Spiel auf dem Platz, in der Champions League durfte er gegen Viktoria Pilsen eine Halbzeit verteidigen.