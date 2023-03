Gerard Pique plaudert Karriereende von Ex-Barça-Kollege aus

Gerard Pique (36) hängte seine Fußballschuhe im vergangenen November an den Nagel. Ein ehemaliger Mannschaftskollege des Welt- und Europameisters macht in Kürze ebenfalls Schluss, wie Pique ausplaudert.

Nach 667 Profispielen für Real Saragossa, Manchester United und den FC Barcelona beendete Gerard Pique vor knapp vier Monaten seine Laufbahn. Bojan Krkic wird es ihm bald gleichtun.

Bojan Krkic beendet Karriere

"Am Donnerstag verabschiedet er sich", plaudert Pique das Karriereende seines Ex-Weggefährten aus. "Ich gehe zu dem Event im Camp Nou. Es ist am Donnerstag". Dass Bojan seine Schuhe an den Nagel hängt, war bisher unbekannt.

Bojan ein Eigengewächs des FC Barcelona

Bojan stammt wie Pique aus der Jugendabteilung des FC Barcelona. 163 Spiele (41 Tore, 19 Vorlagen) absolvierte der Flügelstürmer bis 2011 für die erste Mannschaft, ehe er sich nach Italien (AS Rom, AC Mailand) verabschiedete.