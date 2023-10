Gerard Pique verzichtet auf ausstehende Millionen - und ist damit einer der Barça-Retter

Dass der FC Barcelona in diesem Sommer überhaupt neue Spieler verpflichten und sich dadurch verstärkte konnte, hat er offenbar unter anderem Gerard Pique zu verdanken. Der soll auf sein noch ausstehendes Gehalt verzichtet haben.

Barça schuldet Gerard Pique offenbar noch 20 Millionen

Das behauptet zumindest der spanische Journalist Sique Rodriguez in der Talkrunde La Porteria. Die Rede ist von stolzen 20 Millionen Euro. Dabei soll es sich um gestundetes Gehalt handeln. Eine Summe, die Barça in neues Personal investieren oder an anderen Stellen wichtige Löcher flicken konnte.

Der ehemalige spanische Nationalspieler hatte 2020 einen langfristigen Vertrag bis 2024 bei Barça unterschrieben, in dessen Rahmen er einem Gehaltsverzicht zugestimmt hatte, um dem Verein bei finanziellen Schwierigkeiten zu helfen. Inmitten der Corona-Hochphase bat Barça zahlreiche Spieler um Gehaltsverzicht.