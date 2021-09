FC Barcelona : Gespräch mit Barça-Boss: Samuel Umtiti bricht in Tränen aus

Der FC Barcelona gab in diesem Sommer mehr als zehn Spieler ab, um Kosten einzusparen. Samuel Umtiti sollte den Klub ebenfalls verlassen. Vollzug konnte allerdings bis zuletzt nicht vermeldet werden. Im Gespräch mit dem Vereinspräsidenten verwies der Spieler nun auf die Ursache für seine schlechten Leistungen.

In einem intensiven Meeting mit Joan Laporta brach Umtiti nach Angaben der Mundo Deportivo in Tränen aus, als es um seine fehlende Bedeutung für das Team ging.

Wegen seiner fortlaufenden Knieprobleme absolvierte der Innenverteidiger in der Vorsaison nur 16 Pflichtspiele für den FC Barcelona. In den letzten drei Jahren kommt er insgesamt nur auf 40 Einsätze, was für einen Spieler mit seinem Gehalt schlichtweg zu wenig ist.