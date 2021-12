FC Barcelona : Gibt Sergio Agüero am Mittwoch sein Karriere-Ende bekannt?

Der FC Barcelona wird wohl nie wieder auf Sergio Agüero setzen können. Spekulationen über das vorzeitige Ende seiner Karriere werden sich wohl noch in dieser Woche bewahrheiten.

Sergio Agüero soll in dieser Woche sein Karriereende offiziell bekanntgeben. "Am Mittwoch wird es eine Aktion geben, bei der Kun Agüero verkünden wird, dass er seine Fußball-Karriere beendet", sagt der Journalist Emilio Perez de Rozas in der Sendung A Diario beim Radiosender der Marca.

Erst in diesem Sommer war Agüero von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt. Im Camp Nou fehlte der 33-Jährige zunächst wegen einer langwierigen Wadenverletzung. Während des Heimspiels gegen Alaves Ende Oktober fasste sich Agüero wegen Atembeschwerden mehrmals an die Brust, ging zu Boden und wurde ausgewechselt.