Gigantische Ausstiegsklausel: Barça will mit Wunderkind verlängern

Lamine Yamal (r.) soll so schnell wie möglich bei Barça verlängern - Foto: / Getty Images

Der Transfer von Noah Darvich zu Barça verursachte in den vergangenen Tagen Unmengen an Schlagzeilen. Die Verlängerung eines anderen Juwels soll dagegen so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

Der FC Barcelona sieht den Stern von Lamine Yamal schnell aufgehen, für manche zu schnell. Nach seinem überragenden Auftritt im Testspiel gegen Tottenham Hotspur (4:2), bei dem der erst 16-Jährige in den letzten Minuten durch zahlreiche gelungene Aktionen für Aufsehen sorgte, will Barça so schnell wie möglich einen neuen Vertrag abschließen.

Lamine Yamal bekam schon ersten Barça-Vertrag

An seinem 16. Geburtstag am 13. Juli erhielt Yamal seinen ersten Profivertrag, der allerdings vorerst nur bis 2024 datiert ist. Zahlreiche Topklubs sollen sich bereits mit dem Wunderknaben beschäftigen. Barça will dem schnell entgegenwirken.

Laut der Sport hofft Barça Yamals Vertragsverlängerung bis 2026 so schnell wie möglich abschließen zu können. Die Rede ist hier außerdem von einer gigantischen Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro. Der Abschluss der Verhandlungen, wie es schon vor Wochen kolportiert wurde, liegt offenbar noch etwas fern.