"Gottes Wille": Lionel Messi spricht in Werbeclip über Zukunft

Und weiter: "Ich benutze den Koffer gerne. Ich habe keine Ahnung, was vor mir liegt, was die Zukunft bringt. Ich mag es, mir vorzustellen, mir auszumalen, was passieren könnte, aber ich habe absolut keine Ahnung, was meine Zukunft bringt. Was geschehen soll, wird nach Gottes Willen geschehen."

"Für mich bedeutet der Horizon, sich der Zukunft zuzuwenden, zu fliegen, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen", befindet sich Messi während des Werbeclips in Gedanken. "Mir vorzustellen, was passieren könnte, mich dem Feld der Möglichkeiten zu öffnen."

Und was Gott will, bleibt bekanntermaßen im Verborgenen. Bisher ist nur klar, was der FC Barcelona will: Messi zurück. Im privaten Austausch mit Trainer Xavi Hernandez soll Messi regelmäßig über eine Rückkehr philosophieren. Ausgereift ist das Szenario allerdings noch nicht.

Joan Laporta befeuerte die Rückkehrgerüchte jedenfalls. In einem von Cadena SER veröffentlichten Videoausschnitt wird der Barça-Präsident von einem Fan gefragt, ob Messi in diesem Sommer zurück an alte Wirkungsstätte komme. Die Antwort des Kluboberhaupts war kurz, dafür aber eindeutig: "Ja."