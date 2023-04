"Unanständige Fälschung": Katalanische Regierung attackiert Real Madrid

Der Zoff zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona weitet sich auf eine politische Ebene aus. Die katalanische Regierung verurteilt die Vorwürfe des spanischen Rekordmeisters in Richtung Barça.

Die katalanische Regierung fordert eine Entschuldigung von Real Madrid. Regierungssprecherin Patricia Plaja nannte das jüngst veröffentlichte Video der Königlichen eine "unanständige Fälschung" der Geschichte. Es sei "besorgniserregend, unverantwortlich und eine Beleidigung für Menschen, die unter dem Franco-Regime gelitten haben."

Die Politikerin erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Ex-Barça-Präsident Josep Sunol 1936 vom Franco-Regime ermordet wurde. "Daran erinnert man sich in Madrid vielleicht nicht", so Plaja. Die 42-Jährige ergänzte: "Es wäre schön, wenn Real Madrid das Video entfernen und sich entschuldigen würde."

Real Madrid reagierte mit Video auf Vorwürfe von Laporta

Real Madrid hatte ein Video veröffentlicht, in dem Barça vorgeworfen wird, unter dem Franco-Regime profitiert zu haben. Das Camp Nou sei von Francos Generalminister eingeweiht worden, zudem habe Blaugrana Franco mehrere Orden verliehen und ihn zum Ehrenmitglied ernannt, heißt es dort unter anderem.