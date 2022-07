Primera Division "Großartiger Spieler": Ronald Araujo wünsch sich Jules Kounde bei Barça

Der FC Barcelona arbeitet weiter an seinen Wunschvorstellungen. Als Nächstes soll Jules Kounde im Camp Nou aufschlagen, worüber sich Ronald Araujo außerordentlich freuen würde.

Ronald Araujo hat sich dafür ausgesprochen, dass der FC Barcelona seine Bemühungen um Jules Kounde intensiviert. "Er ist ein großartiger Spieler und ich hoffe, dass die besten von ihnen hier sein werden", sagte Araujo nach der ersten Trainingseinheit in den USA.

Der Name Kounde bewegt sich seit einigen Monaten im Barça-Kosmos. Der 23-Jährige gehört zu den Spielern, die Trainer Xavi Hernandez unbedingt in seiner Mannschaft haben möchte. In dieser Hinsicht hat sich aber noch nichts Konkretes ergeben.