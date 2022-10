Große Ehre für Barça-Juwel: Gavi ist bester U21-Spieler der Welt

Beim Galaabend am Montag im Pariser Theatre du Chatelet wird Karim Benzema von Real Madrid zum ersten Mal in seiner Karriere zum Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. Das berichten Medienanstalten in Spanien sowie Frankreich.

Der rivalisierende FC Barcelona ist in einer anderen Kategorie betroffen. Laut der Marca erhält Gavi die Kopa-Trophäe, welche dem weltbesten U21-Spieler des Jahres überreicht wird. Der Preis bleibt also in Barça-Händen, letztes Jahr hatte Pedri die Auszeichnung erhalten.

Gavi ist ein wichtiger Spieler im Team von Xavi Hernandez und auch unter Luis Enrique bei der spanischen Nationalmannschaft. Der 18-Jährige ist daher vor einigen Wochen mit einem bis 2026 datierten Vertrag ausgestattet worden, der eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro beinhaltet.