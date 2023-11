Große Konkurrenz: Barça interessiert sich für umworbenen Torhai

Als niederländischer Meister hinkt Feyenoord Rotterdam auf Platz 4 zwar den eigenen Ansprüchen hinterher. An Santiago Gimenez liegt das aber nicht. Der Topstürmer zählt 13 Tore in zehn Spielen der Eredivisie und gehört damit den Shootingstars des europäischen Fußballs an.

Wie das Netzwerk ESPN berichtet, interessiert sich mittlerweile auch der FC Barcelona für Gimenez. Den Entscheidungsträgern sei allerdings bewusst, dass es spätestens im kommenden Sommer ein großes Wettbieten um den 22-Jährigen geben wird.

Gimenez kam vor einem Jahr für sechs Millionen Euro aus seiner Heimat Mexiko. Barça sei beeindruckt davon, wie schnell sich der Nationalspieler an die Gegebenheiten in Europa angepasst hat. Denn schon in seiner ersten Meisterschaftssaison überzeugte Gimenez mit 15 Toren.