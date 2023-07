Große Überraschung: Neuer Barça-Plan mit Sergino Dest

Sergino Dest bekommt neue Barça-Chance

Trainer Xavi Hernandez gibt Dest nach seiner völlig verkorksten Ausleihe zum AC Mailand eine neue Chance. Der Rechtsverteidiger darf in der Vorbereitung also Werbung in eigener Sache betreiben und fliegt demnächst mit auf Promo-Tour in die USA.

"Xavi hat mir gesagt, dass ich bei Null anfange. Ich stimme zu, dass ich meine Qualitäten zeigen muss. Jeder fängt bei Null an", sagte Dest kürzlich. "Ich weiß, dass ich ein bisschen im Rückstand bin, aber ich bin sicher, dass ich arbeiten und mein Bestes für die Mannschaft geben werde."

