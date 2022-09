Champions League Xavi strebt nach dem Henkelpott - und kündigt Veränderungen an

Nachdem Barça in der letzten Spielzeit bereits in der Gruppenphase gescheitert war, wirkt der Gewinn des Henkelpotts im Jahr darauf überaus ambitioniert. Xavi relativierte seine Aussagen daher etwas.

In der Gruppe C trifft der FC Barcelona zusätzlich zu Viktoria Pilsen auf den FC Bayern und Inter Mailand. An die Münchener wird man bei Barça nur ungern erinnert. Der deutsche Rekordmeister schenkte den Spaniern im letzten Jahr zwei 0:3-Niederlagen ein und besiegelte mit dem Sieg am letzten Spieltag das Aus der Azulgrana in der Gruppenphase.