Pep Guardiola findet deutliche Worte zu Barça-Flirt Bernardo Silva

Pep Guardiola will Bernardo Silva nicht verlieren - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Nach dem Abgang Ousmane Dembeles (26) will der FC Barcelona auf den Offensiven Flügelpositionen nachlegen und scheint bei Manchester City fündig geworden zu sein. City-Coach Pep Guardiola (52) will aber keinen weiteren Schlüsselspieler abgeben.

Der 29-jährige Portugiese steht nicht zum ersten Mal auf dem Wunschzettel von Barça, in den vergangenen zwei Transferperioden versuchten die Katalanen Silva ins Camp Nou zu locken, da er als Wunschspieler Xavis (43) gilt. Der Spieler war auch gewillt den Schritt nach Barcelona zu gehen, jedoch scheiterten die Deals jeweils an den finanziellen Rahmenbedingungen. Diese könnten auch im diesjährigen Poker einen Transfer scheitern lassen.

Dieses Unterfangen versucht der FC Barcelona zu verhindern, der Klub aus Katalonien ist nach dem Abgang von Ousmane Dembele zu PSG auf der Suche nach einem Ersatz und scheint diesen in Bernardo Silva (28) ausfindig gemacht zu haben.

Die Citizens haben in dieser Saison bereits einige Schlüsselakteure abgeben müssen: Mit Ilkay Gündogan (32), der ablösefrei zum FC Barcelona wechselte und Riyad Mahrez (32), der dem Ruf des Geldes nach Saudi-Arabien folgte, verlor City zwei Leistungsträger der letzten Jahre. Zwar wurde mit Mateo Kovacic (29) und Josko Gvardiol (21) - kam für 90 Millionen von RB Leipzig – frisches Blut geholt, weitere Abgänge sollen aber verhindert werden.

Zudem ist Guardiola nicht bereit seinen Spieler kampflos abzugeben: Als er nach Bernardo Silva und Kyle Walker (33) gefragt wurde, entgegnete dieser: "Sie sind so wichtig für uns. Wir wollen, dass sie bleiben, und wir werden alles tun, was wir können, weil sie bleiben wollen. "

Vertrag bis 2025 - Transfer hängt am Wunsch des Spielers

Der Portugiese besitzt bei den Citizens noch einen Vertrag bis 2025, deswegen müsste der FC Barcelona für den Kauf des 29-Jährigen eine hohe Transfersumme einplanen. Ob die finanziell angeschlagenen Katalanen diese aufbringen können, ist fraglich.

City-Trainer Pep Guardiola will seinen Offensivsstar nicht abgeben, schränkt jedoch ein: "Ich will keinen Spieler, der nicht hier sein will, aber das ist nur meine Meinung."

Auch appelliert der Triple-Sieger-Coach an den FC Barcelona: "Wenn jemand ihn will, wird er in ein Flugzeug steigen und hierher kommen und mit unserem Sportdirektor und unserem Geschäftsführer sprechen." Nach aktuellem Stand hat Manchester City "noch kein noch kein richtiges Angebot erhalten", wie Guardiola gegenüber der Marca verdeutlichte.

Verwendete Quellen

marca.com