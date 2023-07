Ilkay Gündogan: Ich bin Barça-Fan seit meiner Kindheit

Gündogan kommt mit viel Selbstvertrauen als Triplesieger mit Manchester City ablösefrei zum FC Barcelona. In der nächsten Saison will der Weltklassemittelfeldspieler mit dem FC Barcelona um Titel kämpfen: "Ich erwarte guten Fußball. Ich glaube, dass die Mannschaft mit ihren sehr jungen Spielern viel Potenzial hat, und ich glaube, dass ich ihnen mit meiner Erfahrung helfen kann, die nächste Stufe zu erreichen."

Auch die Zusammenarbeit mit Trainer Xavi reizte Gündogan: "Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen, bevor ich unterschrieben habe, und ich glaube, wir denken über Fußball auf die gleiche Weise." Mit Xavi und der Mannschaft will der Mittelfeldakteur nächste Saison den Liga-Titel verteidigen und auch in der Champions League eine wichtige Rolle spielen. In der Königsklasse sind die Katalanen in den letzten zwei Jahren jeweils in der Gruppenphase gescheitert.

Konkurrenzkampf im Mittelfeld ist groß

Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld des FC Barcelonas ist trotz des Abgangs von Sergio Busquets groß. İlkay Gündogan muss sich seinen Startplatz erst erkämpfen. Mit den zwei jungen spanischen Weltklasse-Spielern Pedri und Gavi, sowie Frenkie de Jong, Nico González, Pablo Torre und Franck Kessie stehen noch weitere Topakteure im Kader, wobei die drei letztgenannten den Verein noch verlassen könnten.

Ein Spieler mit dem Profil, der Klasse und Erfahrung des 32-jährigen deutschen Nationalspielers dürfte aber einen Platz im Barça-Team finden - vor allem nach seiner überragenden letzten Saison, als er in der Premier League acht Treffer erzielte und als Kapitän mit überragenden Leistungen mitentscheidend für das Triple von Manchester City war.

