Ilkay Gündogan analysiert seine Rolle bei Barça – und nimmt Vinicius in Schutz

Vor seinem ersten Clasico äußerte sich DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (33) über die junge Mannschaft des FC Barcelona und seine Rolle in seinem neuen Verein. Auch zur kontroversen Spielweise von Real-Star Vinicius Junior (23) gab der 33-Jährige eine Einschätzung ab.

"In den letzten Spielen haben wir sehr einfache Fehler gemacht, die uns Tore gekostet haben, die wir hätten vermeiden können. Mit meiner Erfahrung ist es auch meine Aufgabe, ihnen beizubringen, wie man die Ruhe bewahrt", analysierte der Deutsche seine Rolle im Team.

"Die jungen Spieler machen ihre Sache sehr gut. Sie werden am Samstag eine weitere Chance haben, aber es ist wichtig, dass sie wissen, wie man ruhig bleibt und geduldig ist", sagte Gündogan, der ein emotionales Spiel erwartet, bei dem eine gute Spielkontrolle entscheidend sei.

In einem Interview mit dem katalanischen Sender Esport 3 sprach Ilkay Gündogan im Vorfeld seines ersten Clasicos über den Liga-Kracher gegen Real Madrid und die aktuelle Entwicklung des FC Barcelona. Der ehemalige City-Spieler ist bei den Katalanen auf Anhieb zum unumstrittenen Stammspieler avanciert und absolvierte zuletzt alle Pflichtspiele über die volle Distanz.

Lobeshymne für Fermin Lopez

Großes Lob gab es von Gündogan für den aktuellen Durchstarter Fermin Lopez (20), der in der vergangenen Spielzeit noch leihweise in Spaniens dritter Liga kickte und derzeit seine Chance, die er aufgrund der langen Verletzungsliste der Katalanen bekommen hatte, eindrucksvoll nutzt. Lopez mache es sehr gut und finde immer die richtigen Lösungen auf dem Platz. Er könne ein "entscheidender Spieler" sein, so Gündogan.

Gündogan nimmt Vinicius in Schutz

Während Fermin noch ganz am Anfang seiner Karriere steht, kam Gündogan als Kapitän von Triple-Sieger Manchester City nach Barcelona. Allüren hat er deshalb nicht. "Ich bin nicht hierhergekommen, um allein zu glänzen und ein Superstar zu sein. Ich bin hierhergekommen, um der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen und meinen Mitspielern zu helfen, besser zu werden", stellte Gündogan über seinen Wechsel zum amtierenden spanischen Meister klar.

Der ehemalige BVB-Star brach zudem eine Lanze für Vincius von Real Madrid: "Manch einer mag die Aktionen von Vinicius als Provokation auffassen, aber für mich sind sie es ehrlich gesagt nicht. Natürlich weiß er schon, dass er ausgepfiffen wird, wenn er diese Dinge tut. Aber vielleicht mag er es, ausgepfiffen zu werden, ich weiß es nicht."

Am Samstag wird Gündogan besagtem Vincius auf dem Platz gegenüberstehen und kann mit einem Sieg an den Königlichen in der Tabelle vorbeiziehen.

Verwendete Quellen

sport.es