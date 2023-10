Ilkay Gündogan über Ballon-d’Or-Wahl: "Im nächsten Jahr hoffentlich mehr Barça-Spieler"

Bei der am Montagabend stattfindenden Zeremonie für den Ballon d’Or 2023 musste Ilkay Gündogan (33) größtenteils auf seine Barça-Kollegen verzichten. Lediglich Robert Lewandowski (35) war für den prestigeträchtigen Preis nominiert. Gündogan hofft im nächsten Jahr auf mehr seiner Teamkollegen.

Erst am Samstag musste Ilkay Gündogan mit dem FC Barcelona eine bittere Niederlage im El Clásico gegen Real Madrid (1:2) hinnehmen. Anschließend wählte er deutliche Worte in Richtung seiner Mitspieler, die für seinen Geschmack nicht enttäuscht genug gewesen waren.

"Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich war in der Umkleide und natürlich waren die Leute enttäuscht, aber besonders nach so einem wichtigen Spiel und diesem Resultat hätte ich mir mehr Frustration, mehr Wut, mehr Enttäuschung gewünscht", so Gündogan.

Gündogan: "Ich erfülle mir einen Kindheitstraum"

Am Montag bei der prestigeträchtigen Zeremonie zum Ballon d’Or 2023, den letztlich Lionel Messi zum achten Mal einheimste, zeigte sich der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft trotz seiner deutlichen Worte stolz darüber, dass er bei Barça spielt.