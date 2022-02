FC Barcelona : Gut für Barça: Eric Garcia vor Comeback

Trainer Xavi Hernandez wird beim FC Barcelona in Kürze über weitere personelle Optionen in der zentralen Verteidigung verfügen. Eric Garcia steht vor dem Comeback.

Laut der Fachzeitung Sport könnte der spanische Nationalverteidiger am kommenden Wochenende seine Rückkehr in den Spielbetrieb feiern.

Knapp drei Wochen fehlte Eric Garcia den Katalanen zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung. Am Montag nahm er am Mannschaftstraining des FC Barcelona teil.

Barça tritt am Sonntag im katalanischen Derby bei Espanyol Barcelona (21 Uhr) an. Nach drei Siegen aus den vergangenen vier Ligaspielen will die Xavi-Truppe ihren Aufwärtstrend fortsetzen, Espanyol will nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Partien die Trendwende schaffen.

Barça muss derzeit auf die verletzten Innenverteidiger Samuel Umtiti (27) und Clement Lenglet verzichten. Die sich anbahnende Rückkehr von Eric Garcia ist für alle, die den Blaugrana die Daumen drücken, eine gute Nachricht.