Ajax Amsterdam Gute Nachricht für Barça bei Nicolas Tagliafico

Im Januar wollte Nicolas Tagliafico unbedingt zum FC Barcelona wechseln, erhielt für sein Vorhaben aber keine Freigabe. Im Sommer strebt er in jedem Fall eine Veränderung an.

Der FC Barcelona erhält im Poker um Nicolas Tagliafico eine gute Nachricht. Nach Angaben des Transferexperten Fabrizio Romano ist der Linksverteidiger weiterhin gewillt, Ajax Amsterdam zu verlassen. Drei Klubs aus dem Ausland sollen sich erkundigt haben, dazu gehört wahrscheinlich auch Barça.

Im Januar hatten die Blaugrana großes Interesse daran, eine Zusammenarbeit mit Tagliafico einzugehen. Ajax aber sperrte sich, wie der 29-Jährige später enttäuscht erklärte: "Ich hätte eine solche einzigartige Gelegenheit, zu einem Verein wie Barça zu wechseln, nicht verpassen dürfen."

Was den Deal für Barça schwer umsetzbar machen dürfte, ist die Ablöse, die aufgrund des noch bis 2023 datierten Vertrags an Ajax fällig wäre. Tagliafico will wieder regelmäßig spielen und ist in großer Sorge um seinen WM-Platz bei der argentinischen Nationalmannschaft.