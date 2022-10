Barça am Boden - Real-Legende beschreibt das größte Manko

Sieben neue Protagonisten schaffte sich Barça in diesem Sommer an, investierte über 150 Millionen Euro. Im Vergleich mit der Konkurrenz verfügen die Blaugrana mit 25,4 Durchschnittsjahren über den viertjüngsten LaLiga-Kader. Das jüngste Ensemble stellt der FC Valencia (24,4).

Guti identifiziert dann noch das größte Problem, das Barça nach Ansicht des ehemaligen Stars von Real Madrid hat: "Wenn sie das erste Tor bekommen, ist es schwer für sie zu reagieren. Das ist ihnen in der Champions League passiert. Das ist etwas, was sie verbessern müssen."

Barça verliert die wichtigen Spiele

Am Wochenende verlor Barça den prestigeträchtigen Clasico gegen Real Madrid mit 1:3 im Estadio Santiago Bernabeu. Zuvor patzten die Katalanen bereits in der Champions League bei Bayern München (0:2), in Mailand (0:1) und im Rückspiel gegen Inter (3:3) und stehen vor dem Aus in der Gruppenphase.

In der Primera Division belegen die Blaugrana nach neun Spieltagen den zweiten Tabellenplatz hinter Real Madrid. Der Rückstand auf den Rekordmeister beträgt drei Zähler.

Am Donnerstag kann Barça mit einem Sieg im Heimspiel gegen Villarreal Wiedergutmachung betreiben. In der Champions League muss die Xavi-Truppe nächsten Mittwoch gegen Bayern München gewinnen und auf einen Ausrutscher von Inter Mailand gegen Pilsen hoffen. Der Rückstand auf die Nerazzurri beträgt fünf Zähler.

Verwendete Quellen: DAZN